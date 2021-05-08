كشفت الفنانة الكوينية الهام الفضالة حقيقة خلافها مع مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي خاصة بعد الازمة التي مرت بها الاخيرة.

وقالت الهام الفضالة، ردا على سؤال من الاعلامية مي العيدان، انها تتواصل بشكل دائم مع هيا الشعيبي ولكنها لا تستطيع زيارتها بسبب انتقالها الى منطقة بعيدة.

وتابعت الفضالة انه وبعد الازمة الاخيرة التي مرت بها الشعيبي قررت ان تكون الامور الشخصية بعيدة بشكل تام عن الاعلام والسوشيال ميديا.

كما تحدثت عن الاختلاف بينهما قائلة “شخصية هيا غير هي تطلع تسولف وتتكلم وانا اختلف عنها” وتابعت “دايما انا ضدها ودايما ارفع التلفون واقول لها انت غلط لدرجة ان الناس يقولون شلون ربع ومتوافقين” واضافت “نحن ربع ايه بس وايد نختلف مع بعض”.

وعما اذا كانت تعتبر هيا الشعيبي صديقتها، قالت الهام الفضالة “شايفة لما يكون عندك طفل في البيت وهذا الطفل مزعج شيطان انا كده اشبهها قلبها طيب لكن كالطفل المزعج الذي دايما تمشي وراه وتراقبينه وتنصحينه”.