أثارت الفنانة المصرية الهام شاهين موجة من الجدل بعد تداول مجموعة من الصور التي التقطت لها من حفل العشاء الخاص الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائي.

فقد انتقد الكثيرون طريقة الهام شاهين في الرقص والفستان الذي ارتدته، بالإضافة إلى الكأس الذي كانت تحمله بيدها والذي أكد البعض أنها كانت تشرب الخمر.

ومن جانبها أعربت إلهام شاهين عن إندهاشها من اهتمام الكثيرين بتلك الصور، قائلة: “عن نفسي حتى الآن لم أشاهدها”.

ونفت الهام شاهين أنها كانت ترقص، قائلة: “كنت أغني ومنسجمة مع كلمات الأغنية ولم أكن أرقص كما أكد البعض، وحتى لو كنت أرقص فهذا شيء لم يضايقني”.

أما بالنسبة للانتقادات التي وجهت لها على الفستان فقالت: “أنا حرة ارتدي ما يناسبني وأشرب ما أريده وليس من حق أحد التدخل فيما أفعله طالما لم يضر الآخرين، فهذا الفستان كان مناسبا للمكان الذي كنت فيه، وعن نفسي لا أهتم بآراء الآخرين في ملابسي لأنني أختار الفساتين التي تجذبني شخصياً، أما الانتقادات أو الهجوم فأنا لم أتابعه وأرى أن كل من يشغل باله بالفساتين الخاصة بالنجمات فهو شخص “فاضي”، وفي النهاية كل شخص حر في رأيه ولكن ليس من حق أحد التعقيب على ملابسي أو فساتيني”.

واستكملت حديثها قائلة: “هناك شيء غريب آخر وهو الاهتمام الزائد بفساتين النجمات في مهرجان الجونة تحديداً، بالرغم من أن كل المهرجانات سواء المحلية أو الدولية يرتدي فيها النجمات الفساتين على السجادة الحمراء أو خلال الفعاليات ولكن لم يحدث هذا الجدل الواسع، ولذلك أؤكد أن مهرجان الجونة يحتوي على ندوات وعروض أفلام وفعاليات لابد من إلقاء الضوء عليها بدلاً من الانشغال بالفساتين فقط”.