احتفلت الفنانة المصرية إلهام شاهين، مساء أمس الخميس، بخطوبة شقيقها الفنان أمير شاهين على الشابة منة جاب الله، في قرية “هاسيندا” بالساحل الشمالي، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

وقد نشرت الهام شاهين صورا لشقيقتها وخطيبته وعلقت كاتبة :”مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويفرحنى بولادك يا أغلى الناس”.

وفي وقت سابق، شاركت الإعلامية بوسي شلبي على انستغرام بصورة من حفل خطوبة الفنان أمير شاهين على منة جاب الله، موجهة التهنئة للعروسين قائلة: “ألف مبروك خطوبة أمير شاهين الغالي على منة جاب الله”.







خطوبة الفنان المصري أمير شاهين

وقد خطفت”منة جاب الله” الانظار بجمالها هي خريجة معهد السينما، وتعمل “مونتيرة” وكانت على صداقة مع أمير منذ فترة.

يشار إلى أن أمير شاهين شارك في الكثير من الأعمال الفنية أثناء طفولته من بينها (السجينتان، آه يا بلد آه)، لتستمر مسيرته الفنية بعد أن أصبح شاب بالمشاركة في العديد من الأعمال الفنية الأخرى ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، وكان من بينها (شباب على الهواء، امرأة في ورطة، مسك الليل).

وكان أمير شاهين قد ارتبط بعلاقة حب مع الفنانة المصرية الراحلة ميرنا المهندس وكان قد تحدث عن علقاته بها قائلا “عرفتها وهي مريضة، وعمري ما فكرت أسيبها عشان مرضها، الواحد ممكن يحب حد سليم وبعد كده يتعب، فمش معنى كده يسيبه أو يبيعه، أنا كنت متفهم جدا لمرضها وكنت بقولها دايما إنتِ قوية”.