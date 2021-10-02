أعلنت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، موافقتها على التبرع بأعضائها بعد وفاتها، بدلا من أن يأكلها الدود وتذهب في التراب.

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”، تعليقا على هذا الموضوع انها تطالب الدولة المصرية تقنين هذا الامر وان يكون هناك إقرار يمضي عليه الشخص بالموافقة على التبرع بكامل اعضائه قائلة “يا ريت يكون في جهة انا حابة اكون اول واحدة اروح الجهة دي واكتب هذه الوصية وهذا الاقرار”.

وتابعت الهام شاهين “يعني بدل ما الجسم والاعضاء دي حياكلها الدود وتروح في التراب فليه ما نساعد بعض ونبقى اكثر انسانية واكثر تحضرا فانا شايفاه ده خير عظيم”.

وردا على اعتبار البعض ان الجسم له حرمة ويرفضون تشويهه، قالت الهام شاهين “ماعنديش مانع ياخدوا جثتي بعد ما أموت علشان طلاب الطب يتعلموا فيها لان ده خير للبشرية”.