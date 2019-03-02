الوليد الحلاني يكشف عن تلقيه إتصالاً هاتفيّاً مهماً.. وهكذا فاجأه والده بأغنية “عم يسألوا”

بالزهور والبقلاوة، إفتتحت المقدمة الكوميدية أديل حلقة اللّيلة من برنامج “بيت الكل” من تقديم الممثل ومقدم البرامج عادل كرم عبر شاشة MTV الى جانب الفنان عباس جعفر الذي وجّه العتب لزميلته لأنها لم تدعمه في برنامج “ديو المشاهير”.

وإختارت أديل هذه الإفتتاحية بعد أن رزق الوزير السابق ملحم رياشي بإبنته ماريا، وإستقبل عادل في بيته رياشي ومقدمة البرامج دوللي عياش والفنان الوليد الحلاني.

بالصوت الجبلي والأغنية اللبنانية، دخل الحلاني الى الاستديو وأدّى أغنية “زينوا الساحة” بالزفة والزغاريد، وقالت له أديل:

“إيويها ربح إبن الحلاني وخسر يللي تحداني،

إيويها ويللي بيتحداني ما بيطلع الأول بيطلع التاني”.

وأشار الحلاني إلى أنه كان يتوقع الفوز في البرنامج الى حين الأيام القليلة التي سبقت إعلان النتيجة إذ بدأ يشعر بالتردّد حول إمكانية الفوز باللقب.

وتحدّث عن أن والدته، ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، تحدّته ووعدته بالحضور مباشرة الى الاستديو في حال وصل الى النهائيات.



وقال إنها وشقيقته دانا بإستطاعتهما الغناء معه، وشقيقتهما الفنانة ماريتا ووالده الفنان عاصي يكونان كورال لأن صوتهما صحيح.

وتحدّث الوليد عن كواليس التحضير لأغنيته الأولى “عم يسألوا”، إذ كان عادة يسجل صوته على أغنيات والده عاصي في الأستديو، وكانت “عم يسألوا” إحدى أغنيات عاصي التي سجلها الوليد من دون أن يدري أن والده سيحضرها له كمفاجأة عند انتهائه من البرنامج.



ولفت الإنتباه الى أن شقيقته ماريتا تتمتع بأذن موسيقية، وهي من اكتشف صوته قبل أن يخبر والده بموهبته لأوّل مرّة. وقال له والده إن صوته جميل ولكن يلزمه التدريب الكافي كي يغني. وكشف عن سرّ أعطاه إيّاه والده كي يصبح صوته أفضل وهو أن يستمع مطوّلاً الى أغنيات الفنان الراحل وديع الصافي، وإستذكره بأغنية “مريت عالدار”.

أما شقيقته دانا فحضرت الى الاستديو حاملة صورته وغنّت الى جانبه أغنية والدهما “يا ميمة”.



وكشف الوليد في حديثه عن تلقيه إتصالاً هاتفيًّا من الفنان جورج وسوف، هنأه فيه على صوته وأدائه، وقدّم له النصائح بمناسبة دخوله مجال الفنّ.

الوليد أمتع المشاهدين بالغناء والرقص والإيجابية وبأخلاقه الرصينة التي تنبئ له بمستقبل واعد.