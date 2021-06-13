عبّرت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن شوقها لملاقاة الجمهور في حفلها المقبل في ​السعودية​، ونشرت صورة ظهرت فيها ملامح وجهها الناعمة وذلك عبر حسابها على تويتر .

وعلقت اليسا على الصورة كاتبة: “إني أعد الأيام حتى نجتمع مجدداً لأغني مع جمهوري السعودي في ​الرياض​”.

Can't wait to meet you all again after such a long time my Saudi lovely people! See you there@GEA_SA@Enjoy_Saudi@RotanaMusic@Waelkfoury pic.twitter.com/HNimyet4xp — Elissa (@elissakh) June 12, 2021

وقد أثارت الصورة تفاعلا واسعا بين جمهور اليسا حير اكد البعض انه لم يستطع التعرف عليها للوهلة الاولى بسبب ظهورها بملامح مختلفة.

اووفف ولاو؟ هاي شيرين برو. ركز — Hassan (@hassgh5502) June 12, 2021

انا لسا مش عارفه أصدق إن هي اليسا — Rahma Nashaat (@RahmaNashaat7) June 12, 2021

يذكر أن الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ سيشارك إليسا حفلها في الرياض، الذي يُقام برعاية ​الهيئة العامة للترفيه​ في ​المملكة العربية السعودية​.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع بهاإليسا ووائل كفوري في حفل أو مناسبة فنية، ولهذا السبب وافقت إليسا فوراً على إحياء حفل معه في موسم الرياض، من دون تردد، مع الإشارة الى أنهما صديقين مقربين جداً.

يذكر أ، إليسا ووائل كفوري كانا قد إجتمعا أيضاً على كرسي لجنة التحكيم، ضمن برنامج “إكس فاكتور”، وكان واضحاً الإنسجام القوي بينهما، إذ يضيفان دوماً أجواءاً مرحة وطريفة على المسارح.