رفضت الفنانة اللبنانية اليسا التعليق على اتفاق السلام الاماراتي الاسرائيلي الذي تم الاعلان عن امس الخميس مؤكدة انها ترفض التدخل في شؤون اي دولة.

وقالت اليسا ردا على احدى متابعاتها: “ما حدا يعيّرني بوطنيتي ولا يجرّب يفسّر الأمور عا ذوقو. اللي بتعملو الإمارات يللي بحبها وبحترمها هوي قرار خاص فيها، ومتل ما برفض التدخل ببلادي، ما بقبل التدخل ببلادن. ولما يكون في موقف بيتعلق ببلدي، ما حدا يفسرو عا ذوقو”.

ما حدا يعيّرني بوطنيتي ولا يجرّب يفسّر الأمور عا ذوقو. اللي بتعملو الإمارات يللي بحبها وبحترمها هوي قرار خاص فيها، ومتل ما برفض التدخل ببلادي، ما بقبل التدخل ببلادن. ولما يكون في موقف بيتعلق ببلدي، ما حدا يفسرو عا ذوقو https://t.co/CrESa8lpsf — Elissa (@elissakh) August 14, 2020

ورغم حيادها وعدم اعلانها اي موقف غير انها تعرضت لهجوم من عدد من متابعيها معتبرين انها ترفض التعليق خوفا على مصالحها بينما دافع عنها البعض الاخر مؤكدين على صوابية موقفها خاصة في هذه الظروف التي تمر بها بلدها لبنان.

انك تعبري عن رفضك هيدا شي اخلاقي بالدرجه الاولى و ياريت نبطل نقول إنه هيدا شأن داخلي بس شي يتعلق بالسعوديه أو بلامارات فورا بتصيروا نعام و بتحطو راسكن بالتراب … التاريخ مش رح ينسى — Elite Man (@EliteMansy) August 14, 2020