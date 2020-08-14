رفضت الفنانة اللبنانية اليسا التعليق على اتفاق السلام الاماراتي الاسرائيلي الذي تم الاعلان عن امس الخميس مؤكدة انها ترفض التدخل في شؤون اي دولة.
وقالت اليسا ردا على احدى متابعاتها: “ما حدا يعيّرني بوطنيتي ولا يجرّب يفسّر الأمور عا ذوقو. اللي بتعملو الإمارات يللي بحبها وبحترمها هوي قرار خاص فيها، ومتل ما برفض التدخل ببلادي، ما بقبل التدخل ببلادن. ولما يكون في موقف بيتعلق ببلدي، ما حدا يفسرو عا ذوقو”.
ورغم حيادها وعدم اعلانها اي موقف غير انها تعرضت لهجوم من عدد من متابعيها معتبرين انها ترفض التعليق خوفا على مصالحها بينما دافع عنها البعض الاخر مؤكدين على صوابية موقفها خاصة في هذه الظروف التي تمر بها بلدها لبنان.
هههه لا تحب التدخل في شؤون الغير أم أنها تخاف أن تحرم من مهرجانات دبي؟! أكل العيش،مر، و الوطنية و القومية العربية ما تأكل خبز خاف، لا بأس أن تؤجل العنتريات الرنانة حتى إشعار آخر !
أتحدى أي فنان عربي ينتقد الإمارات أو غير الإمارات أو أي بلد من الي عندهم مهرجانات فنية ضخمة !!
على أساس تعليقها راح يغير الحال ههههههههههههههه بلا نيلة ههههههههههههه اصلا تشلحها اكثر تأثير من فواق السهام هههههههههههههه ونهشا في لحومنا واحتلابا لدماء شعوبنا من كل ما فعله الاعادي ، فإذا كان اليهود انتزعوا القدس منا بسلاحهم هههههههههههههه فهي وامثالها من المتزحلقات نزعوا الغيرة والشهامة والعزيمة من رجال وشباب جيلنا ههههههههههههههه شنو هذه البلاوي ؟ ادخل في الفيسبوك على كروبات اجد صبايا ومتبرجات العروبة كل واحدة حاطة صورتها واخبار أخواتها وعائلتها في الفيس تبعها ، وقاعدة تعطي رأيها في القضايا المصيرية والفقهية والمذهبية ههههههههههههههههه يا بنت روحي شيلي صورتك من الفيسبوك هههههههههههههههههه وروحي اعملي شوية نوكاح على شرع الله مع ابن حلال ، تقويه فيه على التصدي للمؤامرات الإمبريالية هههههههههههههههه كل وحدة متشلحة وجاية تريد تبدي رأيها في التطبيع والترضيع ههههههههههههههه شنو هذه البلاوي هههههههههههههههه هو النوكاح تغير طعمه خرب من شوية ؟؟ هههههههههههههههه
يا سلام عليكي امازيغو القلوب عند بعضها والاهتمامات مشتركة ههههههههههههههه تعليقنا على نفس الموضوع بعد العودة وفي وقت واحد هههههههههههههههه فضفضي الي في قلبك بين ما اعمل شاي وارجع الك هههههههههههههه
انت جبت ودنك معك و الا بعدك مضيعها، قل لي فين و انا اجيبها لك ينولني ثواب و اليوم الجمعة !
ههههههههههههه
انتي متأكدة تقصدين اذني (وذني )تبع السمع والا كناية تشفيرية عن شيء او عضو اخر ؟؟؟ هههههههههههههههههههه خليني اصب الشاي للأخوة الاعداء الضيوف ههههههههههههه فانهم لا يفوتون طقوس شاي العصر التايمزوي ههههههههههههه والأحسن يقوموا يروحوا ههههههههههههه اشوفك لحوقا ههههههههههههه
اقصد بالعضو الآخر : قلب او كبد يا بعد جبدي ؟ هههههههههههههه
يا ريتها جات على الأذن، انت مضيع مخك، خسارة قفلوا ” بويا عمر ” و إلا كانوا أخذوك هونيك و لك عليا زيارة و قفة كل شهر ! كله بثوابه !
ههههههههههههه
مادام انك وعدتي بزيارة وقفة كل شهر بالليل ههههههههههههههههه راح افتحها لبويا عمر تبعكم هههههههههههههه وانقل معاها الشماعية والعصفورية وكل المصحات المماثلة في الوطن العربي هههههههههههههههه شرط ان توفين بوعدك زيارة كل شهر ههههههههههههههه مو تنسين تجيبين معاك مأذون الانكحة المخول والعمارية كمان هههههههههههههه
لا تحتاج توصيني اذا أعادوا فتح بويا عمر راح تجيك القفة كل شهر، و طبعا راح أوصيهم فيك، غادي يتهلاو فيك مزيان، و أهم توصية ربطك جيدا كي لا تهرب من المصحة لحين تتعالج، غالي و الطلب رخيص،، أنا مش طالبة إلا الأجر و الثواب، في بويا عمر حيبقى اسمك الجديد جلمبو مربوط جنبهم !
وعدكم شي ثاني تعملوه في الأعراس المغربية وهو تمر فيه لوز وفستق وجوز وتصبغوه اخضر ههههههههههههههه مو تنسين تجيبيه معاك في الزيارة هههههههههههه احبه جدا ههههههههههههه
بالحقيقة الأعراس المغربية وأصناف المأكولات الي يوزوعها تخلي العريس ينسى نفسه هههههههههههههههههه وينسى حتى العروس هههههههههههههههه انا لو اصعد العمارية ههههههههههههههههه ما انزل منها هههههههههههههههه وأعلن نفسي نابليون بانوبارت هههههههههههههههههه
ماذا تقول أنت؟