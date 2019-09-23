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اليسا ترند في السعودية بسبب خطأ في تهنأتها باليوم الوطني!

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اليسا

اليسا

حرصت النجمة اللبنانية اليسا علي تهنئة جمهورها السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، متمنية لهم دوام التقدم والازدهار، وذلك عبر حسابها على تويتر.

وكتبت إليسا في تغريدة: “أسمى معايدة لكل السعب السعودي بالعيد الوطني وإنشالله دايما بالازدهار والأمن والسلام”.

وقد اثار خطأ اليسا في كتابة كلمة “الشعب” الكثير من التعليقات الطريقة حيث رد عليها الكثيرين بالقول “والسعب السعودي بحبك”.

 

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