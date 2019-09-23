اليسا ترند في السعودية بسبب خطأ في تهنأتها باليوم الوطني!

حرصت النجمة اللبنانية اليسا علي تهنئة جمهورها السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، متمنية لهم دوام التقدم والازدهار، وذلك عبر حسابها على تويتر.

وكتبت إليسا في تغريدة: “أسمى معايدة لكل السعب السعودي بالعيد الوطني وإنشالله دايما بالازدهار والأمن والسلام”.

أسمى معايدة لكل السعب السعودي بالعيد الوطني وانشالله دايما بالازدهار والأمن والسلام — Elissa (@elissakh) September 23, 2019

وقد اثار خطأ اليسا في كتابة كلمة “الشعب” الكثير من التعليقات الطريقة حيث رد عليها الكثيرين بالقول “والسعب السعودي بحبك”.