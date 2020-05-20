شوقت الفنانة اللبنانية اليسا جمهورها لاغنيتها الجديدة المقرر طرحها فى موسم عيد الفطر المبارك، التي تحمل اسم “قهوة الماضي” وهى من كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خورى.

ونشرت اليسا مقطع بسيط من الاغنية والتي تقول كلماتها: “بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلك ضموا لقلبي وحس عم ضمك الك.. بدي حدا شوفو انت لو طل اقعد بوجو عالهدا واتأملك.”.

وعلقت اليسا على المقطع الذي نشرته من اغنية “قهوة الماضي” بالقول: “شو فى ناس بحياتنا بيروحو ومنضل نذكرن بأبسط الأشياء، من النظرة للكلمة لفنجان القهوة، مرات الحق علينا ومرات الحق عا الوفا فين.. هيدى قصة قهوة الماضى.

كما غردت سهام الشعشاع عن الاغنية الجديدة كاتبة: “انا حاسة انو صوتك ولحن رحيم اخدو الاغنية على مطرح بيضاعف الاحساس وبزيد منسوب الحنين والشوق والدفا” لترد عليها اليسا: “كلماتك بوجعو”.