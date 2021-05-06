عبرت الفنانة اللبنانية اليسا عن اعجابها بمسلسلين لبنانيين يعرضان خلال الموسم الرمضاني الحالي وذلك في تغريدات كتبتها عبر حسابها على تويتر.
في البداية اشادت اليسا بمسلسل “2020” للفنان السوري قصي خولي والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حيث كتبت: “مسلسل #عشرين_عشرين رائع ،عمل لبناني ترفع له القبعة!! تحية لكل فريق العمل! #قصي_خولي أكتر من مبدع”.
ثم كتبت في تغريدة اخرى: “شو فخورة بالإنتاجات اللبنانية العربية هالسنة! بين #عشرين_عشرين ومسلسل #للموت نجوم لبنان عم يكونوا بالطليعة بالتميز والإبداع والفن، وعم يقدموا صورة رائعة عن مواهب هالبلد! رائعين”.
غير ان بعض متابعي اليسا عزا نجاح هذه المسلسلات الى مشاركة ابطال سوريين حيث كتب احدهم: “والله لو ما الممثلين السوريين ما كان طلع هالابداع قال نجوم لبنان قال” وقال اخر “لو ما في ممثلين سوريين بالمسلسلات ما كان حدا حضرهم”.