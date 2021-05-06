عبرت الفنانة اللبنانية اليسا عن اعجابها بمسلسلين لبنانيين يعرضان خلال الموسم الرمضاني الحالي وذلك في تغريدات كتبتها عبر حسابها على تويتر.

في البداية اشادت اليسا بمسلسل “2020” للفنان السوري قصي خولي والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حيث كتبت: “مسلسل #عشرين_عشرين رائع ،عمل لبناني ترفع له القبعة!! تحية لكل فريق العمل! #قصي_خولي أكتر من مبدع”.

مسلسل #عشرين_عشرين رائع ،عمل لبناني ترفع له القبعة!!

تحية لكل فريق العمل!

#قصي_خولي أكتر من مبدع — Elissa (@elissakh) May 5, 2021

ثم كتبت في تغريدة اخرى: “شو فخورة بالإنتاجات اللبنانية العربية هالسنة! بين #عشرين_عشرين ومسلسل #للموت نجوم لبنان عم يكونوا بالطليعة بالتميز والإبداع والفن، وعم يقدموا صورة رائعة عن مواهب هالبلد! رائعين”.

شو فخورة بالإنتاجات اللبنانية العربية هالسنة! بين #عشرين_عشرين ومسلسل #للموت نجوم لبنان عم يكونوا بالطليعة بالتميز والإبداع والفن، وعم يقدموا صورة رائعة عن مواهب هالبلد! رائعين — Elissa (@elissakh) May 5, 2021

غير ان بعض متابعي اليسا عزا نجاح هذه المسلسلات الى مشاركة ابطال سوريين حيث كتب احدهم: “والله لو ما الممثلين السوريين ما كان طلع هالابداع قال نجوم لبنان قال” وقال اخر “لو ما في ممثلين سوريين بالمسلسلات ما كان حدا حضرهم”.

لبنان بلد فن وابداع وفخامة رفيق علي احمد وكارمن لبس وغيرهم من المبدعين عاش لبنان الرقي والجمال — wala (@wala60217588) May 5, 2021

هههههه المخرج والمنتج والممثلين والمؤلف والملحن وجيران الملحن ويلي بيدق عالدربكة كلن لبنانيين… آخر شي بيطلع المسلسل ناجح لأنو في ممثل او تنين سوريين — رئيس الجمهورية ميشال عون (@l51uefMZLIYaI7Q) May 5, 2021

وافضل ممثله ناجحه في لبنان هي نادين وماغي بوغصن — 파티마 (@fa_ilf24) May 5, 2021