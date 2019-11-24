اليسا تنشر اول صورة لشقيقتها نورما

أطلّت الفنانة اللبنانية إليسا لأول مرة مع شقيقتها نورما خلال تواجدهما في كندا في اول ظهور لها.
وعلقت اليسا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام قائلة: “مع شقيقتي نورما احبك”.
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With my sister @normakh01 ,love u girl #montreal #canada🇨🇦 #elissa
كما نشرت اليسا صورة اخرى ظهرت فيها مع شقيقتها نورما وشقيقها كميل وكتبت: “صورة عائلية في مونتريال كندا”.
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family pic in #canada🇨🇦 #montreal @ckpro @normayoumna #elissa
وكانت إليسا قد أحيت حفلاً غنائيًا مساء الجمعة، 22 نوفمبر، في مدينة مونتريال بكندا، وسط حضور جماهيري من الجالية العربية هناك، وتفاعلوا مع أغاني الفنانة خاصةً وأنها قدّمت أحدث أعمالها وهي أغنية للبنان بعنوان “عم ثور”، كما قدّمت مجموعة من أغاني ألبومها الأخير والذي يحمل عنوان “إلى كل اللي بيحبوني”، وبعضًا من أشهر الأغاني التي قدّمتها خلال مشوارها الفني.