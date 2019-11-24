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اليسا تنشر اول صورة لشقيقتها نورما

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اليسا مع شقيقتها نورما

اليسا مع شقيقتها نورما

أطلّت الفنانة اللبنانية إليسا لأول مرة مع شقيقتها نورما خلال تواجدهما في كندا في اول ظهور لها.

وعلقت اليسا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام قائلة: “مع شقيقتي نورما احبك”.

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With my sister @normakh01 ,love u girl #montreal #canada🇨🇦 #elissa

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كما نشرت اليسا صورة اخرى ظهرت فيها مع شقيقتها نورما وشقيقها كميل وكتبت: “صورة عائلية في مونتريال كندا”.

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family pic in #canada🇨🇦 #montreal @ckpro @normayoumna #elissa

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وكانت إليسا قد أحيت حفلاً غنائيًا مساء الجمعة، 22 نوفمبر، في مدينة مونتريال بكندا، وسط حضور جماهيري من الجالية العربية هناك، وتفاعلوا مع أغاني الفنانة خاصةً وأنها قدّمت أحدث أعمالها وهي أغنية للبنان بعنوان “عم ثور”، كما قدّمت مجموعة من أغاني ألبومها الأخير والذي يحمل عنوان “إلى كل اللي بيحبوني”، وبعضًا من أشهر الأغاني التي قدّمتها خلال مشوارها الفني.

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