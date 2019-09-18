اليسا عن علاقتها بـ نوال الزغبي ونجوى كرم: “كل واحدة منا هيي نجمة روتانا الأولى”

تحدثت الفنانة اللبنانية اليسا عن تصالحها اخيرا مع مواطنتها الفنانة نوال الزغبي مؤكدة على حسن علاقتهما كما حسمت الجدل ايضا حول علاقتها بالفنانة نجوى كرم.

وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “على أمل ما بقا حدا يعمل دراما ويخترع أخبار ويبني روايات.”

وتابعت اليسا قائلة: “أنا ونوال ونجوى ما بنا شي مع بعض وكل واحدة منا هيي نجمة روتانا الأولى. منيح أو بعيد؟ 😝”.

على أمل ما بقا حدا يعمل دراما ويخترع أخبار ويبني روايات. أنا ونوال ونجوى ما بنا شي مع بعض وكل واحدة منا هيي نجمة روتانا الأولى. منيح أو بعيد؟ 😝 https://t.co/ex4IHJdSix — Elissa (@elissakh) September 17, 2019

وكانت نوال الزغبي قد صرحت اخير انها تحب اليسا وتحب صوتها واغانيها ووصفتها بالفنانة الكبيرة.

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