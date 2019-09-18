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اليسا عن علاقتها بـ نوال الزغبي ونجوى كرم: “كل واحدة منا هيي نجمة روتانا الأولى”

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اليسا ونوال الزغبي

اليسا ونوال الزغبي

تحدثت الفنانة اللبنانية اليسا عن تصالحها اخيرا مع مواطنتها الفنانة نوال الزغبي مؤكدة على حسن علاقتهما كما حسمت الجدل ايضا حول علاقتها بالفنانة نجوى كرم.

وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “على أمل ما بقا حدا يعمل دراما ويخترع أخبار ويبني روايات.”

وتابعت اليسا قائلة: “أنا ونوال ونجوى ما بنا شي مع بعض وكل واحدة منا هيي نجمة روتانا الأولى. منيح أو بعيد؟ 😝”.

وكانت نوال الزغبي قد صرحت اخير انها تحب اليسا وتحب صوتها واغانيها ووصفتها بالفنانة الكبيرة.

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