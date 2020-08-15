أثارت الفنانة اللبنانية اليسا موجة كبيرة من الجدل بعد تغريدة غاضبة هاجمت فيها الرئيس اللبناني ميشال عون وذلك على خلفية الانفجار الاخير في مرفأ بيروت.

وقالت اليسا في تغريدتها: “يعني الحيوان عندو حس اكتر منك ،الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت! الله لا يسامحك يا ميشال عون”.

يعني الحيوان عندو حس اكتر منك ،الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت! الله لا يسامحك يا ميشال عون — Elissa (@elissakh) August 14, 2020

وقد اثارت تغريدة اليسا حالة من الجدل بين متابعيها بين من اثنى على جرأتها وحبها لوطنها لبنان وبين من انتقد عدم احترامها لمركز رئيس الجمهورية فقد كتب متابع: “بجد كل يوم باحترم فيكي حبك وانتماءك لبلدك لبنان…مصري بيحب لبنان” فيما تساءل اخر عن سبب خوفها من ذكر اسم الامين العام لحزب الله قائلا “وحسن نصرالله… ملاك ؟ عون تابع للبعبع بتاعك اللي خايفة تجيبي سيرته ككل اللبنانيين تسمونه (سماحة السيد ) لو مش قادرة تشتمي الكل فالصمت افضل ! كلهم فاسدين”.

بجد كل يوم باحترم فيكي حبك وانتماءك لبلدك لبنان…مصري بيحب لبنان — ashraf (@ashraf_dse) August 14, 2020

وحسن نصرالله… ملاك ؟ عون تابع للبعبع بتاعك اللي خايفة تجيبي سيرته ككل اللبنانيين تسمونه (سماحة السيد ) لو مش قادرة تشتمي الكل فالصمت افضل !

كلهم فاسدين — Ramy Barssoum (@RamyBarssoum) August 14, 2020

اليسا الفنان كائن رقيق المشاعر وانت جميلة وانا بسمع اغنياتك وصوتك الرائع بس عيب تقولي لرئيس جمهوريتك او لاي شخص هالالفاظ البشعة بتقدري تغبري بطريقة راقية او تكتب مقاال هيك بكون اسلوبك انقى واجمل — sana fneish (@Sanafneich) August 14, 2020