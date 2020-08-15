أثارت الفنانة اللبنانية اليسا موجة كبيرة من الجدل بعد تغريدة غاضبة هاجمت فيها الرئيس اللبناني ميشال عون وذلك على خلفية الانفجار الاخير في مرفأ بيروت.
وقالت اليسا في تغريدتها: “يعني الحيوان عندو حس اكتر منك ،الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت! الله لا يسامحك يا ميشال عون”.
وقد اثارت تغريدة اليسا حالة من الجدل بين متابعيها بين من اثنى على جرأتها وحبها لوطنها لبنان وبين من انتقد عدم احترامها لمركز رئيس الجمهورية فقد كتب متابع: “بجد كل يوم باحترم فيكي حبك وانتماءك لبلدك لبنان…مصري بيحب لبنان” فيما تساءل اخر عن سبب خوفها من ذكر اسم الامين العام لحزب الله قائلا “وحسن نصرالله… ملاك ؟ عون تابع للبعبع بتاعك اللي خايفة تجيبي سيرته ككل اللبنانيين تسمونه (سماحة السيد ) لو مش قادرة تشتمي الكل فالصمت افضل ! كلهم فاسدين”.