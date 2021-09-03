عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد من الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها ابناء بلدها بسبب الازمة السياسية والاقتصادية الحادة .

وغردت اليسا عبر حسابها على “تويتر”، كاتبة “أنا كتير زعلانة ومش بايدي، زعلانة عا بلدي ،زعلانة عل المرضى يللي مش قادرين يتطببوا،زعلانة عل الناس يللي ما معا تاكل وما عندا كهربا وما معا تعبي بنزين ! يلعن الساعة اللي شفنا وجوهكن كلكن”.

انا كتير زعلانة ومش بايدي،زعلانة عا بلدي ،زعلانة عل المرضى يللي مش قادرين يتطببوا،زعلانة عل الناس يللي ما معا تاكل وما عندا كهربا وما معا تعبي بنزين !

يلعن الساعة اللي شفنا وجوهكن كلكن،رح نموت وبعدنا عم نشوف نفس الوجوه كل يوم وأكتر شي يلعن الساعة اللي رجع فيا ميشال عون عا لبنان — Elissa (@elissakh) September 2, 2021

وتابعت اليسا: “رح نموت وبعدنا عم نشوف نفس الوجوه كل يوم وأكتر شي يلعن الساعة اللي رجع فيها ميشال عون ع لبنان”.

وقد اثارت تغريدة اليسا تفاعلا واسعا بين متابعيها بين مؤيد ومعارض حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي حيث كتب احدهم “حركي شوي من ثروتك ممكن تساهمي بالمساعدة اذا هالقد زعلانة”.

أخس عليك ، ليست مسؤولة عن كامل الشعب!!!!!

"" " لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم"كلكم راع وكل راعٍ مسؤول عن رعيته "" "

كل شخص مسؤول عن رعيته…

وأنت لا تعلم الخافية إلا الله وحده العالم فبلاش كُثر كلام وخليك مُحترم وتصدّق أنت بالكلمة الطيبة ستُؤجر او أسكت ستُؤجر. — Nabila Official (@AnabilaOfficial) September 2, 2021

بينما قال متابع اخر “انتو عايزين ظابط جيش ذي مصر يخلص ع حزب الله ويصفي كل بتوع السياسة ساعتها البلد هيكون فيها كهربا وبنزين وغاز”.

ومين قلك أن مصر لاقيه كهربا وبنزين وغاز شعب مصر اكتر شعب بيتحمل لا بقى فيه تعليم ولا مستشفيات ولا اي شي — Nour (@22437Nour) September 2, 2021

وكتب اخر “بطلة يا ملكة الاحساس ، فقط اصحاب القلوب الانسانية والضمائر الحية هم من يشعرون بمعانات شعبهم وبؤس سياسييهم. ماتعانوه في #لبنان نعانيه نحن في #العراق والسبب واحد”.

بطلة يا ملكة الاحساس ، فقط اصحاب القلوب الانسانية والضمائر الحية هم من يشعرون بمعانات شعبهم وبؤس سياسييهم. ماتعانوه في #لبنان نعانيه نحن في #العراق والسبب واحد. #خامنئي_عدو_مشترك — Dr. Khaled Al-Shammari د.خالد الشمري (@US007K) September 2, 2021