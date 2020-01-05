اليسا ونوال الزغبي وسيرين عبدالنور يتضامنون مع نانسي عجرم بعد تعرضها للسطو

تضامن العديد من الفنانين والفنانات اللبنانيات مع مواطنتهم الفنانة نانسي عجرم بعد تعرضها لحادثة سطو على منزلها تطورت الى قيام زوجها الدكتور فادي الهاشم بإطلاق النار على السارق وقتله.

فقد كتبت اليسا تغريدة قالت فيها :” ألف الحمدلله عا سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك. الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك. ما فيي إتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير. الله يحميكي ويحمي عيلتك. العيلة أهم شي”.

ألف الحمدلله عا سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك. الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك. ما فيي إتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير. الله يحميكي ويحمي عيلتك. العيلة أهم شي@NancyAjram — Elissa (@elissakh) January 5, 2020

أما كارول سماحة فكتبت:”كتير مؤسف وكتير بخوف خبر الإعتداء على الفنانة @NancyAjram وعلى زوجها وعائلتها في منزلهما ألف الحمدالله على السلامة🙏.”

كتير مؤسف وكتير بخوف خبر الإعتداء على الفنانة @NancyAjram وعلى زوجها وعائلتها في منزلهما ألف الحمدالله على السلامة🙏 — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) January 5, 2020

وعلقت نوال الزغبي على الخبر بتغريدة كتبت فيها “الحمدالله على السلامة يا حبيبة قلبي الله رد عنك وعن عايلتك قلبنا معك🙏”

@NancyAjram الحمدالله على السلامة يا حبيبة قلبي الله رد عنك وعن عايلتك قلبنا معك🙏❤ — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) January 5, 2020

وأيضاً سيرين عبدالنور : “بصراحة ما عم بعرف عبر من كتر بشاعة الخبر !!!! نشكر الله انك بخير انتي وعيلتك والرب يحميكن ويحمينا جميعاً من هل الفلتان”