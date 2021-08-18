أطلت نجمة ”السوشيال ميديا“ اليمنية أروى عمر، على متابعيها لأول مرة، بعد 6 أشهر من القبض عليها والتحقيق معها لاتهامها بالتورط في قضية مخدرات

وشاركت أروى مقطع فيديو عبر حسابها على ”سناب شات“، للحظة رؤيتها لأهلها الذين دخلوا في نوبة بكاء فرح لرؤيتها مرة أخرى، وعلقت قائلة: ”وحشتوني كثير“، ونشرت ابنة خالتها صورة خلال استقبالها، وعلقت قائلة: ”أروى الحمد لله ع سلامتك يا أروى“.

اروى عمر طلعت من السجن اخخ وربي دمعت معاهم pic.twitter.com/s2sPR1MjbZ — أروى| نمشي AW20 (@Arwa_0E) August 17, 2021

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع عودة ”أروى“ عبر ”سناب شات“، وجاءت التعليقات: ”‏يمه اروى عمر طلعت من السجن، الحمد لله، وربي مرررة انبسطت لها، شوفوا كيف دموع الفرح وهي تحضن أحد من أهلها“.

وقال آخرون: ”‏اروى طلعت من السجن، اخخ وربي دمعت معاهم.. ‏مهما صار لا تتمنوا لشخص السجن او غيرة، ولو نسأل وش الضرر اللي جاكم من ورا اروى عمر، بتقولون مقطع مستفز او أسلوبها، الله ينظف قلوبنا بس“.

وسبق ان تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه طفل وهو يدخل في نوبة بكاء مناشدًا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بإعادة والدته إلى المنزل.

ومع تداول هذا المقطع، قيل إنه يعود إلى نجل مشهورة ”سناب شات“، الناشطة اليمنية المقيمة في السعودية أروى عمر، إذ ألمح الطفل أن والدته تم القبض عليها دون أن يكشف السبب وراء ذلك.