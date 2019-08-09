اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

نشرت منظمة اليونيسف في إيطاليا على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة قديمة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم ظهرت فيها وهي ترضع إبنتها ليا.

وجاءت هذه المبادرة من أجل تشجيع جميع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، وللإشادة بتجربة نانسي عجرم كفنانة وكسفيرة للنوايا الحسنة في لبنان.

وكانت نانسي قد نشرت هذه الصورة منذ أشهر عدة وشددت آنذاك على أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها الفعال بالنسبة إلى الام والطفل على حد سواء.