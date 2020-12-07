تعرض نجم السوشال ميديا السعودي نادر النادر، للاحراج من قبل امرأة فاجأته بعرضها ابنتها عليه للزواج واصرارها عليه بينما هو التهرب منها بأسلوب لبق.

فقد نشر نادر النادر مقطع فيديو لإحدى السيدات ظهر فيه وهو يصور نفسه بينما كانت تخاطبه احدى السيدات قائلة:”إحنا كثير بنحبك وأنا والله متابعة لكل سناباتك وبهديك أغلى شيء بنتي والله تكون زوجتك ..أنا صليت الفجر ودعيت تكون بنتي هديتك ومن نصيبك”.

وقد رد نادر النادر على السيدة قائلا:”الله يخليلك إياها ويرزقها بالزوج الصالح ..الله يسعدك يا رب ..والله أحرجتني بهديتها هاد”.

وقد اثار الفيديو استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من كيفية قيام السيدة بإهداء ابنتها حيث كتب احدهم: “خلاص بعض الناس بناتهم صارو هدايا لبعض المشاهير” فيما اتهمه اخرون بأن المقطع مفبرك حيث كتب اخر “مصدقين سالفتهم. بالله. كيف صور بذات مقطع خطبه. تمثيل. في تمثيل”.

ويأتي ذلك بعدما نشر نادر النادر مؤخرا مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا، حيث ظهر به وهو نائم على سرير مستشفى ويبكي، مؤكدا انفصاله عن زوجته سعاد جابر.

وخلال الفيديو ظهرت علامات الحزن بوضوح على نادر، حتى أنه لم يتمالك نفسه من البكاء وأكد أنه يتمنى أن تعيش سعاد حياة سعيدة، وتجد الراحة دائما في كل خطوة تخطوها بعد الانفصال عنه، وشاركته والدته الحديث الطيب عنها، وختم كلامه بأنها من أجمل الأشخاص الذين دخلوا حياتهم وطلب منها أن تسامحه بعد هذا الفراق المؤثر، كما طلب من الجمهور التحدث عنها بكل خير وعدم ذكرها بسوء.