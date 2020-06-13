نشرت الفنانة الكويتية امل العوضي مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها بفستان أبيض قصير مزين بنقوش باللون الأخضر، سبق وان ارتدته كل من الفنانة المصرية ياسمين صبري ثم الاعلامية سهير القيسي.

واللافت ان امل العوضي ردت على تعليقات متابعيها بأن ياسمين صبري ارتدته قبلها بالقول: “انا لبسته في كليب (يلي حبك موت) قبل الكل لكن تأخر عرضه بسبب ظروف الكورونا ورمضان”.

وكانت ياسمين صبري قد ظهرت بنفس الفستان بجلسة تصوير مع زوجها رجل الاعمال احمد ابو هشيمة ثم ظهرت به الاعلامية سهير القيسي بجلسة تصوير في عيد الفطر.

والفستان من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، ويبلغ سعره نحو 1900 دولارا أمريكيا.