امل حجازي تشارك في السلسلة البشرية: “الشعب اللبناني يداً واحدة”

شاركت الفنانة امل حجازي في السلسلة البشرية التي نظمها ناشطون امس الاحد من شمال لبنان الى جنوبه ضمن الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان.
ونشرت امل حجازي صورة لها على احد الاوتوسترادات مع مجموعة من المشاركين في السلسلة وعلقت كاتبة: “الشعب اللبناني يداً واحدة من صور الى طرابلس اجمل مشهد بتاريخ لبنان…يا رب احمي لبنان وشعبه”.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
الشعب اللبناني يداً واحدة من صور الى طرابلس اجمل مشهد بتاريخ لبنان…يا رب احمي لبنان وشعبه …#لبنان_ينتفض #أمل_حجازي
يذكر ان امل حجازي تشارك في الحراك الشعبي منذ الايام الاولى وتنشر العديد من الصور والفيديوهات لمشاركتها في المظاهرات الشعبية.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
لا شيء فوقك يا لبنان 🇱🇧#اجا_وقت_نحاسب ثورة_الكرامة #أمل_حجازي