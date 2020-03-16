امل عرفة: “عشت وشفت بنتي الكبيرة عم تحملني”

شاركت الفنانة السورية امل عرفة متابعيها صورة جديدة لها كاشفة عن كيفية قضاء وقتها في الحجر الصحي المفروض حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وظهرت امل عرفة في الصورة وهي تلهو مع ابنتها وعلقت كاتبة: “هيك عم نعمل خلال الحجر الصحي طبخ ولعب وعشت وشفت بنتي الكبيرة عم تحملني”.
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يذكر ان امل عرفة لديها ابنتان من زوجها السابق عبدالمنعم عمايري هما سلمى المولودة في عام 2005 ومريم المولودة بعام 2008.