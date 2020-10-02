أعلن النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان، أمس الخميس، اعتزامه التبرع بأعضاء جسده بعد وفاته.
ونشر باتشان صورة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” والتي يظهر فيها مرتديا “الشريطة الخضراء” التي تشير لذلك، وكتب: “أصبحت متبرع أعضاء.. أرتدي الوشاح الأخضر لقداسته”.
وأضاف نجم بوليوود (77 عاماً)، في تغريدة أخرى، أنه أقدم على تلك الخطوة “وفاء للأجداد وفي ذكرى الذين عاشوا في الزمان ليمنحوا هذا اليوم ومن أجل تكريمهم، وستكون بركاتهم معنا للأبد”.
وكان أميتاب باتشان وابنه الممثل، أبهيشيك باتشان، وزوجته الممثلة، أيشواريا راي وابنتهما، أصيبوا جميعاً بفيروس كورونا المستجد، وتعافوا جميعاً. وبدأ تصوير من الموسم الجديد من النسخة الهندية من برنامج المسابقات “من سيربح المليون” بالنسخة الهندية.