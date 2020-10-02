أعلن النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان، أمس الخميس، اعتزامه التبرع بأعضاء جسده بعد وفاته.

ونشر باتشان صورة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” والتي يظهر فيها مرتديا “الشريطة الخضراء” التي تشير لذلك، وكتب: “أصبحت متبرع أعضاء.. أرتدي الوشاح الأخضر لقداسته”.

T 3675 – I am a pledged ORGAN DONOR .. I wear the green ribbon of its sanctity !! pic.twitter.com/EIxUJzkGU6 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 29, 2020

وأضاف نجم بوليوود (77 عاماً)، في تغريدة أخرى، أنه أقدم على تلك الخطوة “وفاء للأجداد وفي ذكرى الذين عاشوا في الزمان ليمنحوا هذا اليوم ومن أجل تكريمهم، وستكون بركاتهم معنا للأبد”.

T 3674/5 – … in fulfilment of ancestors .. in the remembrance of them that lived in time , to give us this today .. honour for them done .. may their blessings be with us ever ..

NO .. the deed be not ever disclosed .. they that know , shall ever know .. pic.twitter.com/J9QjRikGnK — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 29, 2020

وكان أميتاب باتشان وابنه الممثل، أبهيشيك باتشان، وزوجته الممثلة، أيشواريا راي وابنتهما، أصيبوا جميعاً بفيروس كورونا المستجد، وتعافوا جميعاً. وبدأ تصوير من الموسم الجديد من النسخة الهندية من برنامج المسابقات “من سيربح المليون” بالنسخة الهندية.