ردت الفنانة المصرية اسما شريف منير على الانتقادات التي طالت اطلالتها الاخيرة بعد قيامها بحلاقة شعرها بشكل كامل وذلك عبر بوست على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت اسما شريف منير صورة لاطلالتها في مهرجان القاهرة للدراما وعلقت عليها كاتبة: “طيب اول حاجة شكراً علي كل ردود الفعل، الوحشة و الحلوة كلها، ساعات موقف زي دي بتخلي ناس تشوف ناس تانية عاملين ازاي مجرد انهم بيعبروا عن رأيهم، و شكراً لكل الناس اللي كانت خايفة و قلقانه عليا، ممكن بقي اقولكم الحكاية من وجهة نظري ببساطة..”

وتابعت “اولاً الحكاية جت بالصدفة جداً و كان قرار لحظي و انفعالي جداً و مش ندمانه عليه، تاني حاجة انا مش بعمل كده عشان اطلع ترند بس كنت عارفة اني هبقي ترند، في فرق كبير بين عايزه و عارفة، علي فكرة الترند ده نقمه مش حاجة حلوة خالص بس مش هدخل في الجدل ده دلوقتي، تالت حاجة انا الحمد لله كويسة و مبسوطة و مش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس، دي صفحة جديدة حلوة مليانه تفاؤل و قوة و ارادة و تحدي و جرأة و شجاعة و كل حاجة ايجابية في الكون، انا فعلاً من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جداً بس كنت في رحلة بقالي شوية بتعافي منها و بقف علي رجلي من الاول و كان اخرها رحلة دهب، فا تاني بالعكس ده مش اكتئاب ده مرحلة انتقاليه مؤمنه اني هحقق فيها حاجات كتير..”.

وختمت كلامها بالقول “اخر حاجة الجماعة اللي مكبرين الموضوع (ده شعري مش شعرك)

حاجة كده بجد اخيرة (انا عاجبني شكلي جداً بصراحة، شكله جامد و مديني ثقه في نفسي جداً)

بحبكم اوي بجد 🤍”.