انباء عن محاولات للصلح بين أحمد سعد وسمية الخشاب

شهدت العلاقة بين الفنان المصري ” احمد سعد ” والفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” في الآونة الاخيرة توترا وأحداثا كثيرة بعد إعلان أحمد سعد طلاقه المفاجئ لسمية الخشاب ثم التصريحات النارية المتبادلة بينهما والتي تحدثوا بها في برنامج “شيخ الحارة ” في رمضان الماضي .

وعلى الرغم من ذلك تتراود انباء بحسب موقع ” الفن ” عن قيام الفنان أحمد سعد خلال الفترة الماضية بمحاولات لتحسين العلاقة بينه وبين سمية الخشاب بالاستعانة ببعض الأصدقاء من الطرفين في محاولة لتقريب وجهات النظر بينهما .

ويأتي ذلك بعد شعوره بالندم وافتقاده للشعور بالاهتمام والنظام الذي كان يشعر به ويعيشه خلال فترة زواجه من سمية الخشاب .

وقال أنه حتى وإن لم يعودا معا مجددا كزوجين أن تعود العلاقة بينهما كعلاقة صداقة والتعامل كزملاء في الوسط الفني وكسر حالة الجفاء الحالية الموجودة بينهما .