أقدمت زوجة الفنان العراقي جلال الزين، اليوم الثلاثاء، على الانتحار، بواسطة بندقية في محل سكناها بالعاصمة بغداد.

وذكر مصدر في شرطة بغداد: أنه ”في الساعة (7:00) من هذا اليوم قامت المدعوة (نور كاظم) تولد ١٩٩٥ ربة بيت، وهي زوجة الفنان العراقي المطرب جلال الزين (زواج عرفي) بالانتحار“.

وأضاف: أن ”الحادث تم عن طريق إطلاق النار على نفسها، بواسطة بندقية كلاشنكوف نصف أخمص ضمن منطقه المنصور“، مشيرًا إلى أنه ”تم ضبط السلاح مع ظرف فارغ واحد“.

وأثار الخبر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تداول البعض روايات متعددة حول الإنتحار، إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات العراقية على الحادثة، لغاية هذه الساعة.