في واقعة غريبة، تواجه الفنانة المصرية انتصار المحاكمة، بعدما أقام “سايس” (وهو من يقوم بتنظيم مواقف السيارة) – دعوى ضدها بعدة تهم من بينها “شهادة الزور” في محضر رسمي.

وحددت جهات التحقيق المختصة أمس الخميس، موعد أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار أمام محكمة جنح قصر النيل، يوم 18 مايو الجاري، لاتهامها بالسب والقذف والإدلاء بمعلومات كاذبة في محضر رسمي وشهادة الزور والبلاغ الكاذب.

الفنانة انتصار أمام القضاء

كما أقام إيهاب سيد عبد الرحيم المحامي، بصفته وكيلًا عن سعد إبراهيم سعد الذي يعمل “سايس” بمنطقة جاردن سيتي، جنحة مباشرة ضدها، وطالبها بتعويض مؤقت قدره عشرون ألف جنيه.

بلاغات كيدية واتهامات ملفقة

كذلك، ذكر المحامي في الدعوى أن الفنانة، تستغل مجال عملها بالفن كممثلة، في التنكيل بالضعفاء والتهديد والوعيد، لكل من لا يطيع أوامرها، بتقديم البلاغات الكيدية والاتهامات الملفقة لفرض سطوتها، وجبروتها على الضعفاء من الناس.

وأشارت أوراق دعوى “السايس”، إلى أن الفنانة انتصار قامت بتحرير العديد من المحاضر الكيدية الملفقة الكاذبة، ضد كثير من الضعفاء في منطقة جاردن سيتي التي تسكن فيها، ولم يسلم من بلاغاتها حتى حارس العقار الخاص بها.

تنمر على حارس العقار

وأضافت الدعوى أن الفنانة انتصار في شهر نوفمبر الماضي، بدائرة قسم شرطة قصر النيل، تقدمت ببلاغ بأن السايس قام بالتعدي عليها بالسب والقذف والقيام بأعمال بلطجة، إلا أن التحريات وكاميرات المراقبة كشفت عدم صحة ادعائها، كما اتهمت أوراق الدعوى الفنانة انتصار بالتنمر على حارس العقار بسبب خلافات حول ركن السيارات في الشارع.

3 أعمال رمضانية لانتصار

يذكر أن انتصار شاركت في رمضان 2024 الماضي في 3 أعمال، وهم: “أشغال شقة” من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، ويعرض المسلسل عبر قناة mbc مصر الساعة 9 مساء.

و”مسلسل أعلى نسبة مشاهدة” من بطولة سلمى أبو ضيف، محمد حاتم، جلا هشام، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول السوشيال ميديا وتأثيرها.

و”المعلم” من بطولة مصطفى شعبان، أحمد فؤاد سليم، وسارة نور، محمد العمروسي، ومحمود الليثي، وهاجر أحمد، وسهر الصايغ، وسلوى خطاب، وعبدالعزيز مخيون، وانتصار، ومنذر رياحنة، وأحمد بدير، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، وطارق النهري، ومصطفى حشيش، ولبنى ونس، ومفيد عاشور، وعلاء زينهم.

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