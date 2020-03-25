انتقادات لاذعة ل ” فرح الهادي ” بعد ظهورها متنكرة في شخصية المهرج

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا مقطع فيديو نشرته الفنانة الكويتية ” فرح الهادي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي ظهرت به وهي متنكرة في شخصية المهرج .

وهو الأمر الذي أثار غضب واستياء المتابعين متسائلين حول الهدف والأهمية من نشر مثل هذه المقاطع في هذا الوقت في ظل الظروف التي يمر بها العالم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

فجاءت التعليقات على مقطع الفيديو منتقدة فرح الهادي بإنها لم تقدم عملا واحدا للمجتمع الكويتي وكان له فائدة .. مؤكدين أنها لم تقدم شيئا حتى في أصعب الظروف التي تمر بها الكويت بالوقت الحالي .

وطالبها البعض أيضا بضرورة مواكبة الأحداث وأن لا تغرد وحدها خارج السرب .