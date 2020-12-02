تعرضت الفنانة اليمنية/الاماراتية بلقيس لانتقادات من بعض جمهورها ومتابعيها بعد عرض حلقتها في برنامج ABTalks والتي حاورها فيها أنس بوخش والتي عرضت مساء امس الثلاثاء.

فقد كان لافتا ومزعجا بالنسبة للكثيرين استعمال بلقيس للغة الانكليزية بكثرة خلال اللقاء ورغم قيام فريق عمل البرنامج بترجمة كلامها الا ان الكثيرين عبروا عن انزعاجهم من ذلك حيث كبت احدهم: “ما حبيت اللقاء بسبب مره انجلش مره عربي مع انه قادره تكلمي عربي واتوصلي رسالتك ” فيما اتهمها اخرون بتقليد اللبنانيات حيث كتب اخر “اش بك يابلقيس تتكلمين انقليش مع العرب تعلمتي حركات اللبنانيات خليك على عروبتك واصالتك تراها فخرررررررر” وقال ثالث “عمركم شفتو أجنبي يتكلم عربي وانجليزي هذاً الشي عندنا لا ننا متخلفين ننظر الى لغتنا بأنها متخلفه ورجعيه والانجليزي لغة حضارة اعتزواً بالعربية ”.

وكانت بلقيس قد بكت اثناء اللقاء عند حديثها عن والدتها قائلة انها عاشت معها معاناتها خلف الكواليس وقالت “امي لم تكن تبان في الميديا ولكن امي كانت خلف الكواليس وشهدت كل ذلك وما اعتقد في اي احد ممكن سيكون خلف الكواليس يشوف اللي امي شافته معي”.

وتابعت “ومسحيل احد يحس نفس اللي امي حسته اتجاهي وبينما الكل كان ينتظر الفنانة اللامعة تطلع على المسرح وتغني وتنبسط والجمهور ينبسط كانت هي قلقة على قدمي من الحذاء والدوالي اللي تطلع في قدمي”.

واضافت “مو عارفة كيف اقول لها شكرا على كل شيء وانا اسفه على كل مرة انا زعلتها هي كل شيء كان يجب ان اسمع لها اكثر”.

وكانت بلقيس وقد وصفت هذه المقابلة بالاستثنائية وقالت أنها “مختلفة عن كل اللقاءات التي سويتها في حياتها وكشف جوانب جديدة من شخصيتها لم يكن الجمهور يعرفها”.