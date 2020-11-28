تعرض الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله لموجة من الانتقادات من بعض ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشره صورة والدته بعد وفاتها.

وكان عبدالمجيد عبدالله قد قام بتغيير صورة برفايل حسابه على تويتر الى صورة والدته بعد ان اعلن عن وفاتها في تغريدة قال فيها: “وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون. الله يرحمك ياأمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لااقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين.”.

وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون.

الله يرحمك ياأمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لااقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين. — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) November 27, 2020

وقد تلقى عبدالمجيد عبدالله الاف رسائل التعازي من متابعيه ومن المشاهير غير ان البعض وجه له انتقادات بسبب نشره صورة والدته خاصة وانه لم ينم نشر اي صورة لها خلال حياتها.

عبدالمجيد عبدالله يثير جدلا واسعا بعد إظهار وجه امه لاول مره لجمهوره

معلقاً : “لا أقول وداعاً بل الى لقاء قريب” pic.twitter.com/lv37wWmkaE — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) November 28, 2020

غير ان اخرين لفتهم في الصورة الشبه الكبير بين عبدالمجيد عبدالله ووالدته حيث كتب احدهم: الله يرحمها ي جمالهاااا ماشاءلله نسخته”.