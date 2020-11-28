تعرض الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله لموجة من الانتقادات من بعض ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشره صورة والدته بعد وفاتها.
وكان عبدالمجيد عبدالله قد قام بتغيير صورة برفايل حسابه على تويتر الى صورة والدته بعد ان اعلن عن وفاتها في تغريدة قال فيها: “وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون. الله يرحمك ياأمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لااقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين.”.
وقد تلقى عبدالمجيد عبدالله الاف رسائل التعازي من متابعيه ومن المشاهير غير ان البعض وجه له انتقادات بسبب نشره صورة والدته خاصة وانه لم ينم نشر اي صورة لها خلال حياتها.
غير ان اخرين لفتهم في الصورة الشبه الكبير بين عبدالمجيد عبدالله ووالدته حيث كتب احدهم: الله يرحمها ي جمالهاااا ماشاءلله نسخته”.