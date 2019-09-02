انتقادات ل ” صفاء سلطان” بالإساءة إلى اللهجة الأردنية

أثارت حلقة الفنانة السورية ” صفاء سلطان ” مع الفنان السوري ” باسم ياخور ” في برنامجه ” أكلناها ” الكثير من الجدل خاصة على منصات التواصل الإجتماعي الأردنية .

وذلك بسبب قيام صفاء سلطان أثناء الحلقة بناءا على طلب باسم ياخور بتقليد اللهجة الأردنية في تحدي اللهجات .

الأمر الذي اعتبره الشعب الأردني إساءة إليه وتهكم وسخرية من اللهجة الأردنية .

وعلى الجانب الآخر خرجت صفاء سلطان للرد على تلك الانتقادات نافية أن يكون ما حدث بشكل مقصود وإنها قامت بذلك من باب إضفاء جو من المرح وإنها قامت بتقليد عدة لهجات أثناء الحلقة وليست اللهجة الأردنية فقط .

وقالت : ” بالتأكيد لم أكن أقصد الإساءة إلى اللهجة الأردنية فهي لهجة والدي وعائلتي ومن واجبي إحترامها .. لكن تقليدها ضمن الحلقة كان عاديا جدا والهدف كان نبيلا بعيدا عن الإتهامات الموجهة ” .