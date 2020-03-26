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انتقادات ل ” نادين نسيب نجيم ” بسبب سخريتها من فيروس كورونا

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نشرت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” مقطع فيديو عبر تطبيق ” تيك توك ” تداوله عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أثار الجدل والانتقادات ضدها من جانب المتابعين .

حيث ظهرت نادين نسيب نجيم في مقطع الفيديو وهي تفتح الباب لإحدى صديقاتها والتي بادرت بالعطس في وجهها بمجرد فتح نادين للباب .

لترد نادين نجيم على ذلك بالاستعانة بأغنية ” البيت ده طاهر ” التي كانت في الفيلم المصري ” عسكر في المعسكر ” والتي قامت بترديدها والرقص عليها مع صديقتها .

وهو ما عرض الفنانة اللبنانية إلى عدد من الانتقادات سخريتها من فيروس كورونا بهذا الشكل وسط المخاوف والقلق الذي يعيشه العالم مع تفشي المرض في العديد من البلدان .

فجاءت بعض التعليقات المهاجمة لها مثل : ” يا ثقل دمها لا عاد تستظرف مش ناقصين ” و ” تفاهة ” و ” إيش فيه الناس اتجننت ” .

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