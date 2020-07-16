نشرت الفنانة الكويتية ” فرح الهادي ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من إحتفالها بعيد ميلاد والدتها .

وظهرت فرح الهادي في مقطع الفيديو برفقة شقيقتها ” شوق ” وزوجها الممثل الإيراني ” عقيل الرئيسي ” مع والدتهما وهم يغنون لها أغنية عيد الميلاد .

ثم قدمت فرح لوالدتها هدية عيد ميلادها والتي كانت عبارة عن صندوق بداخله مفتاح سيارة .. ثم خرجت فرح الهادي معها إلى خارج المنزل واضعة يديها على عينيها لرؤية السيارة الجديدة حتى تم الكشف عنها وبدأ الصراخ مهنئين الأم بهذه السيارة باهظة الثمن .

ولاقي مقطع الفيديو تعليقات كثيرة من جانب المتابعين الذين تمنوا دوام الصحة والعمر المديد لوالدة فرح الهادي .. إلا أن البعض هاجم فرح هجوما شديدا معتبرين بذلك إنها تستعرض ثروتها وأن ما حدث مجرد مشهد تمثيلي والبعض وصفها بإنها ” حديثة النعمة ” .