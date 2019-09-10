انتقادات وهجوم من جديد على ” أحمد إبراهيم ” زوج أنغام .. والأخير يرد : ” أنا فاشل .. شاغلين نفسكوا بيا ليه “

شهد مؤتمر صحفي عقده الموزع الموسيقي ” أحمد إبراهيم ” ردا منه على الانتقادات والهجوم الذي مازال يتعرض له منذ إعلان زواجه على الفنانة المصرية ” أنغام ” على مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث جاءت بعض الاتهامات له بإنه قليل الخبرة ومازال في بداية مشواره الفني ويبحث بعد زواجه بأنغام عن الشهرة والمجد والأموال .

وهو ما رفضه أحمد إبراهيم وأشار إلى إنه بدأ العمل في مجال الموسيقى منذ 17 عاما .

وقال : ” أول عمل موسيقي قدمته كانت أغنية ” على بالي ” لشيرين عبد الوهاب والتي حققت نجاحا كبيرا وحينها كان عمري لا يتعدي الـ 19 عاما ” .

وأضاف : ” أنا فاشل أنا وصولي مهما كان وصفهم أو يراني البعض .. شاغلين نفسكوا بيا ليه ” .