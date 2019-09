انتقاد كيم كاردشيان بسبب تركيا!

انتقدت “اللجنة الوطنية الأرمنية الأميركية” (ANCA) نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لتصنيعها مجموعة ملابس نسائية في تركيا.

وطلبت اللجنة من كارداشيان وهي أميركية من أصل أرمني توضيح أسباب اختيارها تركيا على الرغم من أنها مؤيدة للجهود الرامية إلى الاعتراف بأحداث عام 1915 كإبادة جماعية.

Dear @KimKardashian: Thank you for championing #Armenian #Genocide recognition & raising so much global awareness about #Armenia.

We saw that you are making some @skims products in Turkey. Please consider making them in Armenia which is known for great craftsmanship & service.

— ANCA (@ANCA_DC) September 26, 2019