كشف مصدر من داخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، (المسؤولة عن إنتاج معظم الأعمال الدرامية المصرية) أن ازمة المخرج ومؤلف السيناريو محمد سامي مع الشركة، قد انتهت بشكل شبه نهائي بعد الاجتماع الذي ضم سامي وبعض قيادات الشركة.

وأضاف المصدر أنه امس الاثنين اجتمع «سامي» مع المنتج الفني حسام شوقي وهو المشرف العام علي انتاج الشركة المتحدة، واتفق الاثنان علي انهاء الازمة بشكل يرضي كل الاطراف.

وتابع المصدر أنه حتي الآن لم تنكشف الاسباب الحقيقة وراء تلك الازمة، إلا ان موافقة حسام شوقي علي الالتقاء بمحمد سامي هو امر مبشر للغاية، وان هناك طريق قد بدأه سامي بالفعل لحل ازمته مع الشركة

ومن المتوقع ان تصدر الشركة المتحدة خلال فترة وجيزة بيانًا صحفيًا تعلن فيه عن انتهاء الازمة واعادة التعاون مع المخرج محمد سامي .

نرشح لك : محمد رمضان يتدخل لحل أزمة محمد سامي.. فماذا حدث؟

يُذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لصاحبها المنتج تامر مرسي، قد أعلنت في بيانٍ رسمي قبل أيام، أنه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي، دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذها هذا القرار المفاجيء.رغم أنّ التعامل بينهما ممتد لعام 2023.

ليربط المتابعين بين هذا القرار وبين الانتقادات الحادة التي وجهت إلى «مسلسل نسل الأغراب» الذي انتهى عرضه قبل أيام، و كتبه وأخرجه سامي وشارك فيه بطولته زوجته مي عمر، والفنانان أحمد السقا، وأمير كرارة، في الوقت الذي التزم فيه سامي الصمت، ولم يعلق على القرار.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “