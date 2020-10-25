بعد أن ملأت فضائحهما وخلافتهما وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، اعلنت السورية انجي خوري تصالحها مع الفنانة اللبنانية قمر بشكل مفاجىء.

فقد نشر انجي خوري مقطع فيديو لـ “قمر”, عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة: “اول شي مبروك لصلحتنا انا وقمَري والله يبعد ولاد الحرام عنا…رح اكتفي لهون هلق..وكل شي بوقتو حلو … من الآخر حضرولي حالكن.. و بعد تصفية الحسابات صاروخين رح يفجروا السوشيل ميديا بنَقلة نوعيّة بإمتياز .. يتعلموا ويقلدو دا مش بعيد يتعقدو”.

وقد اثار اعلان الصلح بين نجمتي انستغرام استغراب متابعيها حيث كتب احدهم: “يعني تخطفك تضربك و تتسبب في طردك من لبنان و الامارات .و انتي تشتمينها و تشتمين ابنها و بعدين تتصالحو .و المضحك الناس الي كانو عايشين الجو ”.

يذكر ان انجي خوري كانت قد اتهمت الفنان اللبناني ادم بخطفها وضربها بمساندة طليقته الفنانة قمر قبل ان يتم ترحيل الاولى من لبنان ومن ثم ترحيلها من الامارات الى سوريا حيث استمرت ازماتهما وسلسلة الاتهامات بينهما قبل ان يعلنا تصالحمها بشكل مفاجىء.