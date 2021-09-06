كشفت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ عن قيام موقع انستغرام بحذف احدى الصور التي نشرتها مؤخرا على حسابها بحجة مخالة قواعد النشر.

وسخرت هيفاء وهبي من هذا القرار خصوصاً أن الصورة لا تتضمن أي أمر يخالف القواعد وأعادت نشرها عبر صفحتها مع إيموجي ضاحك.

وتلقت هيفاء الكثير من التعليقات الداعمة لها والكثير من التعليقات الطريفة.

وكانت قد أثارت هيفاء ضجة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب سعر حذائها الأصفر الذي ظهرت به بجلسة تصوير سابقة، حيث بلغ سعره الـ870 دولار أميركي.

وكانت اكتسحت هيفاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت فيديو Reel لا يتخطى 13 ثانية على صفحتها الخاصة، وظهرت فيه متألقة بفستان يمزج بين اللونين الزهري والأزرق، على إيقاع أغنية “Feeling Good”، وحطّمت الأرقام بعدد المشاهدات حاصدةً الملايين.