حلت الممثلة اللبنانية ورد الخال ضيفة بلقاء إذاعي عبر أثير “أغاني أغاني” مع الممثلة رولا شامية وذلك للحديث عن الممثل الراحل فادي إبراهيم وذلك فور إعلان وفاته قبل عدة أيام بعد صراع مع المرض.

ورد الخال تبكي رحيل فادي إبراهيم

ولم تتمالك ورد نفسها وأجهشت بالبكاء على الهواء عند الحديث عن الراحل، مشيرة إلى انه صديق للعائلة وهو كان السبب في دخولها مجال التمثيل والأعمال الدرامية وهو بمثابة “عرابها الفني”.

وفي سياق متصل، نشرت الممثلة اللبنانية ورد الخال محادثة قديمة بالصوت عبر واتساب جرت بينها وبين الممثل الراحل فادي إبراهيم، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصّة X.

ورد الخال تودع فادي إبراهيم عبر “x”

وأرفقت الممثلة ورد الخال منشورها بالتعليق التالي “ايه والله احترقنا ع رحيلك يا فدفودي …وصوتك وضحكتك كانوا يخففوا كل تعب”.

وختمت ورد قائلةً “فادي ابراهيم: سلمي عالكلّ. باي”.

ايه والله احترقنا ع رحيلك يا فدفودي …

وصوتك وضحكتك كانوا يخففوا كل تعب ..#فادي_ابراهيم : سلمي عالكلّ .. باي … pic.twitter.com/5XgYhynMez — ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) February 29, 2024

نجوم ينعون الراحل فادي إبراهيم

وكان عدد من نجوم لبنان والعالم العربي نعوا اللراحل من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا ابرزهم:

الممثلة رولا حمادة التي اعتبرته شريك نجاحها وهما مثلا معا “العاصفة تهب مرتين” و “نساء في العاصفة” أبرز وأنجح المسلسلات اللبنانية قالت عنه ” فادي ابراهيم ، بصمتك بالدراما اللبنانية ما بتنمحى ، بغيابك فقد لبنان ممثل كبير وقامة فنية ما بتتعوّض . يا زميلي وصديقي وشريك النجاحات ، حزني عليك وسع المدى . الرحمة لروحك”.

ناصيف زيتون كتب ” من أعمدة الشاشة اللبنانية والعربية..نفسك بالسما”.

يارا قالت في نعيها للراحل ” فادي_ابراهيم نجم من نجوم الدراما اللبنانية والعربية، أعمالك رح تبقى بقلوبنا وذاكرتنا الله يرحم روحك”.

مروان خوري كتب ” ولا مرّة تلاقيت فيك الاّ وكانت البسمة على وجّك وكلّك إيجابية وحياة ! #فادي_ابراهيم خسارة كبيرة فنيّة وإنسانيّة ! الله يرحمك والعزاء لعيلتك وزملاءك وكل محبّينك”.

مكسيم خليل كتب ” فادي_إبراهيم كنت فارس من فرسان الذاكرة الجميلة ..تعازيي لعائلتك و لكل محبيك.. السلام لروحك المبتسمة دائماً..”.

قصي خولي كتب ” من آمن بي وإن مات فسيحيا. الممثل #فادي_ابراهيم في ذمة الله عزائي الشديد لكل اهله ومحبينه واصدقاؤه وعزائي ل لبنان على فقده نجم وممثل من النخبة سطّر في الدراما اللبنانية والعربية من النجاحات والحضور المميز والمختلف الكثير ليُذْكَر ويُحكى عنه. وداعا خيّ الغالي وداعا يا ابو عمر سنفتقدك كثيرا أسكنك الله واسع جناته.”

شهرة فادي إبراهيم

شهرته جاءت بعد مشاركته في مسلسل العاصفة تهب مرتين بدور نادر صباغ توالت أعماله في التليفزيون المسرح والسينما وشارك في أعمال عربية مشتركة بين العام 1980 و1986 كان يعمل إلى جانب التمثيل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان عمل أيضًا كماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات للتجميل للمحترفين” كما خاض تجربة الإخراج في عملين.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »