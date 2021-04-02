انهارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على البكاء كاشفة إنها عاشت في كابوس لمدة 50 يومًا، خلال مرض والدتها ووفاتها، لافتة إلى أنها لن تستطيع التحدث عن هذه المحنة حاليًا.

أضافت رضوى الشربيني، التي دخلت في نوبة بكاء وانهيار على الهواء أثناء تقديم حلقة اليوم من برنامجها “هي وبس”، على قناة cbc في أول ظهور على الشاشة بعد وفاة والدتها، أنها أصرت على تقديم البرنامج برغم عرض القناة عليها أن تمد عطلتها حتى انتهاء شهر رمضان، لأنها تحمل رسالة وهي نفسها من تدعم متابعيها قائلة “إن مع العسر يسرا”.

وأضافت رضوى باكية أن الله دائما موجود، حتى ولو كانت الأزمة شديدة، فهو لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وتابعت “مهما حصل ومهما الواحد مر بحاجات مش كويسة لكن ربنا موجود، اختبار صعب والحياة اختبارات، والحياة إمتحان، كل واحد فينا عنده إمتحان شكل وكل واحد فينا بيمتحن في مادة شكل وبيمتحن قدر استطاعته”.

شكرت رضوى الشربيني جمهورها، كونهم الداعم الأساسي لها في هذه المحنة بدعواتهم لها ولوالدتها، ووجهت رسالة شكر أيضًا لأسرتها ولشخص معين ساندها، وطلبت من جمهورها ان يدعموها في الأيام القادمة، وأن يكفوا عن تعزيتها لأنها تشعر بما في قلوبهم بدون أي كلام.

يشار إلى أن والدة رضوى الشربيني توفيت يوم الثلاثاء الثاني من مارس الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.