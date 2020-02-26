انهيار يسرا وإلهام شاهين في جنازة حسني مبارك

انتهت مراسم تشييع جثمان الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة قيادات الدولة، وعدد من رموز النظام الأسبق، وحشد شعبي، بجانب عدد من النجوم ومشاهير الوسط الفني، وعلى رأسهم النجمتان يسرا وإلهام شاهين، اللتان تقدمتا الصفوف لتعزية جمال مبارك نجل الرئيس الراحل.

وظهرت النجمتان يسرا وإلهام شاهين وهما تحتضنان جمال مبارك وسط حالة من الانهيار حزنا على فراق الرئيس المصري حسني مبارك الذي رحل عن عمر ناهز الـ 92 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان الرئيس الراحل يحرص على التواصل بشكل شخصي مع نجوم الفن وكان يتصل بهم لتهنئتهم بأعياد الميلاد والمناسبات الشخصية الأخرى، ولعل أبرز مواقفه معهم ما ذكره نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي، في وقت سابق، عن لقاء له جمعه بالرئيس الراحل مبارك، تطرقا خلاله إلى عودة عيد الفن وعدة مشروعات أخرى.

وقال زكي عن هذا اللقاء: “مبارك كان يعرف أسماء عدد كبير من الفنانين، وكان يتصل ببعضهم لتهنئتهم على أعمالهم ومناسباتهم الخاصة”، موضحا أن في نهاية اللقاء استأذن الرئيس مبارك قائلا: “لازم أمشي عشان ألحق مسلسل يسرا”، كما أن مبارك حرص على تهنئة الفنانة هند صبري على أحد أدوارها الفنية.

وكانت الفنانتان يسرا وإلهام شاهين، من أول النجوم الذين نعوا رئيس مصر الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، وقالت يسرا: “أتقدم إلى الشعب المصري العظيم وأنعى رئيس الجمهورية الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، قائد نصر أكتوبر المجيد، فلا شيء أصعب من فقدان عزيز لنا، ولا يوجد كلمات تعبر عن ما في داخلنا سوى مشاركة جميع أفراد الأسرة العزاء”.

وأضافت يسرا: “كان مثال الشرف والوطنية، جزيل الشكر والامتنان لحفاظك على كل شبر من أرض مصر، أسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وللأسرة الكريمة خالص العزاء والمواساة”.

وأيضا نعت الفنانة إلهام شاهين، رحيل مبارك بكلمات مؤثرة، قائلة: “الله يرحم الرئيس مبارك، كان شخصية وطنية عظيمة، حارب من أجل مصر هو وزملاؤه وأعادوا لنا أرضنا وعزتنا وكرامتنا، والحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو وولاده في كل ما نسب إليهم”.

وتابعت شاهين: “نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم وعدم وفاء من البعض، لكن الأغلبية بالتأكيد يحبوك ويحترموك ويقدروا وطنيتك وإنجازاتك وحبك لمصر وخوفك عليها، ولا يوجد حاكم في الكون اتفقت عليه كل الآراء، لكل حكم إيجابياته وسلبياته”.

وأضافت: “نشكرك على كل الإيجابيات ونشكرك على موقفك الشجاع المحترم أثناء أحداث 25 يناير عندما تنحيت عن الحكم للحفاظ عل سلامة المصريين ولم تترك مصر وأصريت أن تموت على أرضها”.

وأردفت شاهين: “تعلمنا منك الشجاعة والانتماء للوطن، والآن كل الكلمات لن توفيك حقك، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرتك وأبنائك العزاز، ونعزي أنفسنا أيضا، وندعو لك بالرحمة وأن يجعل الله مثواك الجنة بإذن الله”.