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اول تعليق لوالد حلا الترك بعد ظهوره في جلسة علاج السرطان

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mouhamad alturk k

محمد بطمة اثناء جلسة علاج مرض السرطان

نشر المنتج البحريني محمد الترك والد الفنانة الشابة حلا وزوج المغربية دنيا بطمة، عبر حسابه على انستغرام، صورة له بعد ظهوره في مجموعة صور اثناء جلسة علاج من مرض السرطان..

وتوجه الترك بالشكر لكل من وقف بجانبه في معاناته، مشيرا إلى أنه سيعود أقوى من السابق.

وكان محمد الترك كشف عن الأمر من خلال بث مباشر عبر حسابه على انستغرام، موضحا أنه شعر ببعض الإجهاد مع ارتفاع بدرجة الحرارة، مما جعل الطبيب يطالبه بإجراء بعض الفحوصات ليفاجأ بعدها أنه مصاب بالسرطان.

وأضاف أن السبب فى هذا المرض تعرضه الفترة السابقة للضغوطات والمشاكل الأسرية، مشيرًا إلى أنه تحمل ما لا يتحمله بشر ويشعر أنه يحترق من الداخل.

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اشكر كل من وقف معاي في معاناتي والحمدالله على كل حال وقريبا سأعود اقوى من قبل وهذا وعد بعد مشئية الله .💪🏻 #البحرين#الكويت#قطر#الدوحه#السعودية #الشرقيه #جده #الرياض #الامارات #دبي #ابوظبي #العين #عمان #المغرب #كازا #مراكش#طنجه

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