اول تعليق لوالد حلا الترك بعد ظهوره في جلسة علاج السرطان

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

اشكر كل من وقف معاي في معاناتي والحمدالله على كل حال وقريبا سأعود اقوى من قبل وهذا وعد بعد مشئية الله .💪🏻 #البحرين#الكويت#قطر#الدوحه#السعودية #الشرقيه #جده #الرياض #الامارات #دبي #ابوظبي #العين #عمان #المغرب #كازا #مراكش#طنجه