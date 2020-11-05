علقت الاعلامية السعودية لجين عمران على قضية عدد متابعي المشاهير على تطبيق “سناب شات” والتي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية.

فقد تفاعلت لجين عمران مع تغريدات متابعيها على تويتر الذين تطرقوا الى هذا الموضوع من ناحية المحتوى الذي تقدمه ونوعية متابعيها.

فقد كتبت المحامية شيخة البلوي: “شدني في موضوع تحديث سناب شات واظهار عدد المشتركين(الإعلامية لجين عمران)من متابعينها القدامى لأني ارى ان محتواها ثري،لم أراهايوماً تثير الجدل حتى تحصل على نسبة مشاهدات،او تتباهى بعدد متابعينها،ثقتها وهدوئها وعدم تصنعها وحرصهاعلى محتواها هو سبب نجاحها.ماشاءالله عليها” لترد عليها لجين عمران: “شكرا على كلماتك هذا من لطفك و ذوقك و متابعة الناس اللي مثلك و شرواك تشرفني جدا الله يحفظك و يومك سعيد”.

شكرا على كلماتك هذا من لطفك و ذوقك

و متابعة الناس اللي مثلك و شرواك تشرفني جدا

الله يحفظك و يومك سعيد https://t.co/VuY4RXeaqe — لجين_عمران (@Lojain_omran) November 5, 2020

كما انتقدت لجين عمران من اسمتهم بـ “مشاهير الفلس” وذلك من خلال الرد على الصحفي محمد السهلي الذي كتب: “الزميلة الإعلامية لجين عمران تنفرد بالمصداقية في عدد المتابعين لها بالسناب ٥ملايين في وقت فضح التحديث غالبية المشاهير الذين يدعون أن متابعينهم فوق العشرة ملايين وطلع بعضهم ماعنده مليون” لترد عليه كاتبة: “يسعد مساك عزيزي في ناس همها عدد المتابعين و المتابع هو ((الوحيد)) المسؤول عن عدد متابعين من تسميهم #مشاهير_الفلس لأن بطبيعة الحال كل شخص يتابع اللي يشبهه المحترم يتابع المحترم مثله و السطحي ما يلفته غير السطحي مثله و الساحة متاحة و مفتوحة للجميع”.

يسعد مساك عزيزي

في ناس همها عدد المتابعين

و المتابع هو ((الوحيد)) المسؤول عن عدد متابعين من تسميهم #مشاهير_الفلس

لأن بطبيعة الحال كل شخص يتابع اللي يشبهه

المحترم يتابع المحترم مثله

و السطحي ما يلفته غير السطحي مثله

و الساحة متاحة و مفتوحة للجميع



شكرا لمرورك و متابعتك

يومك سعيد https://t.co/2mOhs4x6sO — لجين_عمران (@Lojain_omran) November 5, 2020

كما علقت لجين عمران على قيام البعض بإخفاء عدد متابعيهم مؤكدة ان المهم بالنسبة لها النوعية وليس العدد حيث كتبت: “البعض يخفي عدد المتابعين ظنا منه إنه بينزل من قيمته و هذا غير صحيح لأن قيمته الحقيقية تكمن في محتواه و شخصيته و إحترامه للمتابعين حتى لو كانو خمسين شخص و البعض الآخر كذب سابقا في عدد المتابعين فأخفى اليوم كذبته بإخفاء عدد المشاركين .. أنا شخصيا تهمني نوعية المتابعين و ليس عددهم”.

البعض يخفي عدد المتابعين ظنا منه إنه بينزل من قيمته

و هذا غير صحيح

لأن قيمته الحقيقية تكمن في محتواه و شخصيته و إحترامه للمتابعين حتى لو كانو خمسين شخص

و البعض الآخر كذب سابقا في عدد المتابعين فأخفى اليوم كذبته بإخفاء عدد المشاركين

..

أنا شخصيا تهمني نوعية المتابعين و ليس عددهم https://t.co/Oj6TLbF7MQ — لجين_عمران (@Lojain_omran) November 5, 2020

وكان قد وضع التحديث الاخير لتطبيق “سناب شات” مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في موقف محرج، وذلك بعد إظهار الأعداد الحقيقية للمتابعين لهم بعد إن كانت مخفية حيث تبين أن الارقام الحقيقية مخالفة لما كان يعلنه هؤلاء المشاهير.

يذكر ان هند القحطاني كانت قد تباهت بتفوقها على لجين عمران من ناحية عدد المتابعين على “سناب شات” رغم ان الاخيرة تعمل في المجال الاعلامي منذ اكثر من عقدين بينما قالت انها تتواجد في هذا المجال منذ عامين فقط.