تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، اسم الثلاثاء، لاصابة حرجة استلزمت خضوعها لعملية جراحية طويلة وذلك بعد الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

وقامت نادين نسيب نجيم بنشر مقطع فيديو لمنزلها المخرب بسبب ترددات الانفجار وعلقت كاتبة: “بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمدالله الف مرة عطاني القوة انزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي”.

واضافت نادين: “الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على اول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لانه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل ارض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية شكراً يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى”.

وكانت الاعلامية ريما نجيم قد كشفت عن اصالة نادين نسيب نجيم في تغريدة قالت فيها: ““لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل.. الاولاد بأمان الحمدلله.. انشاءلله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها.. صلولها”.