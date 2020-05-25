لم تنتظر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي طويلا للرد على ادعاءات مدير اعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري الزواج منها ولجوئه الى القضاء لاثبات ذلك.

فقد نشرت هيفاء وهبي تغريدة عبر حسابها على تويتر نفت خبر الزواج بشكل قاطع وهددت باللجوء الى القضاء معتبرة ان ذلك تشهير بحقها.

وقالت هيفاء وهبي في تغريدتها: “ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وساتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا!”.

ادعاء اثبات زواج

المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة

وساتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك

شكرا! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 25, 2020

وكان الملحن المصري، محمد وزيري، لجأ للقضاء وتحديدًا شؤون الأسرة، لإثبات زواجه سرًا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث رفع دعوى قضائية أمام نيابة قصر النيل بالقاهرة، لإثبات زواجه منها.

وأظهرت وثيقة مسربة، أن محمد وزيري، الذي كان يعمل مديرًا سابقًا لأعمال الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، رفع دعوى يوم 16 مايو/أيار الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة، مطالبًا فيها بإثبات زواجه من هيفاء وهبي، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، بينما تم تحديد جلسة في الثاني من يونيو المقبل.

كل ذلك يأتي بعد تقديم المستشار ياسر قنطوش وكيل الفنانة هيفا وهبي بلاغاً ضد محمد وزيري بتهمة الاستيلاء على أموال من الشركات المنتجة التي تتعاقد عليها هيفاء وهبي في مصر.

وأوضحت هيفاء وهبي في شكواها أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمالها في مصر، ويتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، وكان يتولي تسلّم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين ويتولى إيداعها البنك في حسابها، إلا أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية وسحب مبالغ مالية من حسابها المودع ببنك الإمارات دبي الوطني، وأودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية.