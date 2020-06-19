نشرت الفنانة المصرية ايتن عامر صورة لمواطنتها الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها على انستغرام طالبة الدعاء الها بعد ‏الأزمة الصحية التى تمر لها تلك الأيام إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وعلقت ايتن عامر على الصورة كاتبة: “من فضلكوا ادعوا لمدام #رجاء_الجداوى ان ربنا يشفيها و يعافيها و يعفو عنها و يعدى الازمة دى على خير”.

وكانت امير مختار، ابنة رجاء الجداوي، قد نشرت صورة نادرة بالأبيض والأسود تجمعها بوالدتها وعلقت قائلة: “يارب”.‏



وأعلنت أميرة مختار أمس أن حالة ليست جيدة وأنها ما زالت في الرعاية ‏المركزة ‏وعلى جهاز التنفس الصناعي، وتطالب محبي الفنانة رجاء الجداوي ‏بالدعاء لها بالشفاء والعبور من هذه الأزمة‎.‎