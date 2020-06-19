نشرت الفنانة المصرية ايتن عامر صورة لمواطنتها الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها على انستغرام طالبة الدعاء الها بعد الأزمة الصحية التى تمر لها تلك الأيام إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وعلقت ايتن عامر على الصورة كاتبة: “من فضلكوا ادعوا لمدام #رجاء_الجداوى ان ربنا يشفيها و يعافيها و يعفو عنها و يعدى الازمة دى على خير”.
وكانت امير مختار، ابنة رجاء الجداوي، قد نشرت صورة نادرة بالأبيض والأسود تجمعها بوالدتها وعلقت قائلة: “يارب”.
وأعلنت أميرة مختار أمس أن حالة ليست جيدة وأنها ما زالت في الرعاية المركزة وعلى جهاز التنفس الصناعي، وتطالب محبي الفنانة رجاء الجداوي بالدعاء لها بالشفاء والعبور من هذه الأزمة.
كورونا انتشرت بدول العالم كافه ودمرت اقتصادها وقتلت شعبها لكن الاعلام المصري المننحط كان ينبح بصوته القبييح ، الكورونا لا تأثر بشعب مصر بسبب اكل الفول !
بجميع دول العالم مهمة الاعلام نشر الحقائق والتوعيه الا بمصر ومن على شاكلتها من الدول الخبييثه مهمة الاعلام التطبيل السياسي ونشر الفتنه والاخبار الكاذبه
كان الله بعون شعب مصر الشرفاء ولا عزاء للاذلاء
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