فاجأت الفنانة المصرية أيتن عامر جمهورها بإعلانها عن دخولها عالم الغناء حيث كشفت عن تسجيلها أول أغنية لها بعنوان “بناقص ياللا”، من خلال تغريدة على حسابها على “تويتر”.

وكتبت “أيتن”: ” قررت اعترف، أنا سجلت أول أغنية ليا وهنصورها قريب جدا مع فريق عمل مبيهزرش، ألحان المبدع اللي كان نفسي اشتغل معاه من زمان اوي وليد سعد، كلمات صاحب القلم الدهبي تامر حسين، توزيع المتميز أحمد إبراهيم”.

وأضافت: “هندسة صوتية المهندس العبقري ياسر أنور، إخراج أختي وعشرة العمر بتول عرفة”.

احلا واجدع ايتن في العالم ربنا يكرمنا يارب مبسوط حدا بالتعامل معاكي بجد ومع اخواتيالشاعر الجامد جدا تامر حسين والموزع احمد ابراهيم والمخرجه بتول عرفه والمهندس ياسر انور ربنا يكرمنا يارب وشركه لايف استايلز استوديو المنتجه لهذا العمل ان شالله يارب يعجبكوا https://t.co/o3DYCedjy2 — Walid Saad (@walidsaadgomaa) January 15, 2021

ومن جانبه علق الملحن وليد سعيد، قائلًا: “أحلى وأجدع أيتن في العالم ربنا يكرمنا يا رب، مبسوط جدا بالتعامل معاكي بجد ومع إخواتي الشاعر الجامد جدا تامر حسين والموزع أحمد إبراهيم والمخرجة بتول عرفة والمهندس ياسر أنور ربنا يكرمنا يا رب”.

بينما علق الشاعر تامر حسين قائلًا: “مرة الملحن الكبير الأستاذ وليد سعد بعتلي أغنية لينا بصوت مطربة جديدة بيقولي إيه رأيك؟ قولتله بتغني حلو جدا مين دي؟ وتطلع اللي بتغني صديقتى الجميلة أيتن عامر، وكانت بتخبي علينا انها بتغني ألحان تقيله زي دي، ربنا يوفقك يا تونة قريبا (ناقِص ياللا)”.