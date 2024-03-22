تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجلسة طربية جمعت الفنانة السورية اصالة نصري والفنان المصري تامر حسني.

وظهر في الفيديو اصالة وتامر حسني وهما يغنيان اغنية “ما تفوتنيش انا وحدي” للفنان الراحل سيد مكاوي خلال سهرة حظرتها بسمة بوسيل، درة وعدد كبير من نجوم الفن في ضيافة المخرج محمد سامي ومي عمر.

وقد حصد الفيديو اعجاب الكثيرين غير ان البعض علق على خفوت صوت تامر حسني امام صوت اصالة حيث كتب احدهم “اين صوت تامر حسني؟ صوت اصالة مغطي ما شاءالله”.

بينما علق اخرين على حضور بسمة بوسيل الى جانب تامر حسني في الحفل جيث جاء في بعض التعليقات “حلاص عرفنان هذا طلاق المتحضرين.. تومتش”.