احتفل الفنان اللبناني رامي عياش وزوجته مصممة الأزياء داليدا عياش بعيد زوجهما العاشر، وخلال الحفل أهدى رامي زوجته خاتم من الحجر الأميرالد مرصع بالألماس وأغنية “يا مراية بيتى”.

رامي عياش وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما

حيث نشرت داليدا عياش من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، عدد من الصور خلال احتفالها بذكري زواجهما العاشر وعلقت عليها قائلة: ” مفاجأة حياتي ..عاجزة عن الكلام وممتنة للمفاجأة المذهلة في الذكرى العاشرة لزواجنا.. يفيض قلبي بالحب لزوجي الرائع، وعائلتي العزيزة، وأصدقائي الأعزاء”.

قد ظهر الثنائي بإطلالة بيضاء حيث أطلت داليدا بفستان أبيض ضيق مطرز من عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياج ناعم من الألوان الترابية، مع تسريحة الشعر المبتل .

كما اعتمد رامي عياش بدلة بيضاء لتكون ملابسهما متناسقة مع بعضها البعض، وقد احتفل الثنائي وسط الأهل والأصدقاء في قاعة للحفلات وكأنهما عرسان للمرة الأولى.

عيد ميلاد داليدا عياش

وكان رامي عياش قد جمهوره ومحبيه على “إنستجرام”، بعدد من الفيديوهات وهو يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليدا عياش منذ أيام.

وقد ظهر في الفيديوهات رامي عياش وهو يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليدا عياش وسط أجواء مليئة بالحب والرومانسية، وهو يرقص ويغني معها على أجمل أغانية ويحتضنها، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور الذين تمنوا لهم السعادة والتوفيق في حياتهم .

آخر أعمال رامي عياش

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان رامي عياش أغنية “ما بنساك”، والتي تصدرت ترند على المنصات فور نزولها.

وقد توجه رامي عياش بالشكر للفانز الذين أوصلوا الأغنية إلى تصدر الترند وكتب تغريدة لهم عبر حسابه على “إكس” جاء فيها ” بوسة عخد الحبايب شكرا انكن بتحسسوني انو الاغاني الكلاسيكية والمتعوب عليها ما صارت خارج السياق والذوق العام”.

ثم عاد وكتب تغريدة ثانية قال فيها “من مبارح لليوم غمرتوني بتعليقاتكم وآراءكم المميزة اللي بقدّرها عن الفن الجميل ولأغنية اخدت كتير تحضير وتنفيذ .بحبكن من قلبي ولكل اللي بعد ما سمعوها “صار فيكن تسمعوا أغنيتي الجديدة “ما بنساك” على قناتي على “يوتيوب” وجميع المنصات الفنية”.

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