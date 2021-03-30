لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بعد ظهورها في فيديو ترقص مع أصدقائها بطريقة عفوية وساخرة خلال تطبيق تيك توك حيث استخدمت خاصية الظهور بوزن زائد. الفيديو.

وقد أثار الفيديو إعجاب كثير من المشاهدين بسبب طريقة رقص هيفاء وهبي وأصدقائها الطريفة وأثنوا على طرافتها وروحها المرحة.

وفي الفيديو ظهرت هيفاء وهبي ترقص على أغنية I Like to Move It لإريك موريلو هي وأصدقائها من خلال وقوفهم في طابور وتقدم كل واحد منهم للرقص أمام الكاميرا بالترتيب.

لم يكن هذا الفيديو الأول الذي تخطف فيه هيفاء وهبي الأنظار وتثير إعجاب الجمهور على تطبيق تيك توك فقد اقتحمت هيفاء التطبيق منذ فترة قصيرة بفيديو مع صديقتها عهد في مشهد تمثيلي.

وظهرت هيفاء وهبي وصديقتها تضعان حجاب على رأسيهما أثناء التمثيل، وخلال الفيديو ظهرت عهد تعلن توبتها قائلة: “توبنا إلى الله” لترد عليها هيفاء وهبي قائلة :”اللهم صلي على النبي”.