دخلت الفنانة مها أحمد فى نوبة غضب شديدة أثناء تواجدها فى بث مباشر على تطبيق “ تيك توك ” مع الفنان فادي خفاجة ، وذلك بعد أن هاجمها متابعون لديه .

وقامت مها أحمد بالدخول فى مشادة معهم ، وقامت بسبهم بألفاظ غير لائقة ، واصفة بعضهن “ بالخادمات ” .

مها أحمد تسب متابعيها في لايف

وقالت: يا خدمات بطلوا كفاية.. أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة.. إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه يا بعدة.

مها أحمد تتضامن مع الشعب الفلسطيني

وعلى جانب آخر، تضامنت مها أحمد مع الشعب الفلسطيني مؤخرًا، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بانستجرام، وكتبت قائلة: لما الطين يروح إيه اللي فاضل.. فلسطين عربية.

كما أعربت مها أحمد تفويضها للرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية سيناء من الكيان الصهيوني، وكتبت عبر انستجرام قائلة: أنا المواطنة مها أحمد محمد السيد أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي: أولا- حماية أرض مصر من المخاطر مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا. ثانيا- حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكريه. ثالثا- حماية الفلسطنيين ببقائهم على أرضهم فلا أرض بلا شعب. رابعا- حماية القضيه الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

عودة مها أحمد للسينما

ومن المقرر ان تعود الفنانة مها أحمد للسينما من جديد، لتقديم فيلم كوميدي، مع زوجها الفنان مجدي كامل، وذلك بعد أن غابت عن السينما في السنوات الماضية.

وتقدم مها أحمد الفيلم في إطار كوميدي، ويتم تصويره في الفترة المقبلة ما بين الإمارات ومصر، حيث أنه من إنتاج مصري إماراتي، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن كافة النجوم المشاركين في العمل، سوى الفنان مجدي كامل، الذي تعاقد على العمل في الأيام الماضية.

ولم يستقر صناع العمل على وضع اسم نهائي للفيلم، فمازالوا مترددون بين اختيار اسم (مها واختها) أو (هارت لك).

يشار إلى أن فيلم مها أحمد الجديد من قصة الفنان مجدى كامل، تأليف محمود مرزبان، ومن إخراج محمد المدني، من إنتاج محمد على عبدالعزيز مرزبان، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذين سوف يتم الكشف عن اسمائهم في الأيام المقبلة.

وكانت أخر أعمال مها أحمد في السينما فيلم شارع الهرم، الذي عرض في عام 2011، وتعاونت فيه مع الفنان الشعبي سعد الصغير والراقصة دينا، ومجموعة من النجوم.

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